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В Херсоне раздаются взрывы — россияне наносят удары с оккупированного левобережья

15 января 2024 19:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Херсоне раздаются взрывы — россияне наносят удары с оккупированного левобережья
Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: t.me/brdVP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские военные наносят удары по Херсону сейчас, 15 января. Они обстреливают город с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Обстрел Херсона 15 января

Город Херсон находится под вражеской атакой, которую оккупанты осуществляют с оккупированного левобережья.

"В Херсоне пока громко. Враг долгое время атакует город с временно оккупированного левого берега", — отметил Мрочко.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Пока данных о пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет. Местных жителей Херсона призывают перейти к более безопасным местам и держаться подальше от окон.

Скриншот сообщения Мрочка
Скриншот поста Мрочко

Напомним, накануне российские захватчики выпустили по Херсонской области 28 снарядов. В результате ранения получили шесть человек.

Добавим, враг обстрелял из артиллерии улицы Херсона 12 января. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, а также разрушения получили гражданские авто и инфраструктура.

война
Херсон
взрыв
россияне
Украина
обстрелы
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атака

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