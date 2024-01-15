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У Херсоні лунають вибухи — росіяни завдають ударів з окупованого лівобережжя

15 січня 2024 19:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Херсоні лунають вибухи — росіяни завдають ударів з окупованого лівобережжя
Дим здіймається у повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: t.me/brdVP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські військові завдають ударів по Херсону зараз, 15 січня. Вони обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Обстріл Херсона 15 січня

Місто Херсон перебуває під ворожою атакою, яку окупанти здійснюють з окупованого лівобережжя.

"У Херсоні наразі гучно. Ворог тривалий час атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега", — зазначив Мрочко.

Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася. Наразі даних щодо постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. Місцевих жителів Херсона закликають перейти до більш безпечних місць та триматися подалі від вікон.

Скриншот допису Мрочка
Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, напередодні російські загарбники випустили по Херсонській області 28 снарядів. Внаслідок цього поранень зазнали шість осіб.

Додамо, ворог обстріляв з артилерії вулиці Херсона 12 січня. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі, а також руйнувань зазнали цивільні авто та інфраструктура. 

війна
Херсон
вибух
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Україна
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атака

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