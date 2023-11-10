В Херсоне раздались взрывы
В Херсоне раздались взрывы. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Херсоне
"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.
Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.
Добавим, российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.
Читайте Новини.LIVE!