Последствия российского обстрела Херсонской области 17 октября. Фото: t.me/olexandrprokudin

В Херсоне раздались взрывы. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.

Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.

Добавим, российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.