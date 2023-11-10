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В Херсоне раздались взрывы

10 ноября 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне раздались взрывы
Последствия российского обстрела Херсонской области 17 октября. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Херсоне раздались взрывы. Сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне

"В Херсоне раздаются взрывы", — говорится в сообщении.

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Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, армия РФ обстреляла село Богатырь Волновахского района Донецкой области из РСЗО "Смерч", в результате этого погибли три человека. Произошло это 7 ноября в 19:45.

Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты обстреляли спасателей в то время, когда они ликвидировали пожар от предыдущих взрывов.

Добавим, российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 7 ноября. В результате вражеской атаки ранен 56-летний мужчина в Никополе.

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