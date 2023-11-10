У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи. Наразі там не оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Херсоні
"У Херсоні лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, армія РФ обстріляла село Багатир Волноваського району, що на Донеччині, з РСЗВ "Смерч", внаслідок цього загинули три людини. Сталося це 7 листопада о 19:45.
Також ми писали, що на Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників в той час, коли вони ліквідовували пожежу від попередніх вибухів.
Додамо, російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область у ніч проти 7 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранений 56-річний чоловік у Нікополі.
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