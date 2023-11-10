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У Херсоні пролунали вибухи

10 листопада 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсоні пролунали вибухи
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 17 жовтня. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Херсоні пролунали вибухи. Наразі там не оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Херсоні

"У Херсоні лунають вибухи", — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, армія РФ обстріляла село Багатир Волноваського району, що на Донеччині, з РСЗВ "Смерч", внаслідок цього загинули три людини. Сталося це 7 листопада о 19:45.

Також ми писали, що на Сумщині російські окупанти обстріляли рятувальників в той час, коли вони ліквідовували пожежу від попередніх вибухів.

Додамо, російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область у ніч проти 7 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранений 56-річний чоловік у Нікополі. 

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