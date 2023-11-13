Вибухи в Херсоні зараз 13 листопада — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою

В Херсоне взрывы — СМИ пишут об обстреле баллистики
13 ноября 2023 23:38
обновлено: 00:12
Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ
Взрывы в Херсоне сейчас, 13 ноября, было слышно около 23:00. Предварительно город находится под обстрелом баллистического вооружения. Между тем, в области продолжается воздушная тревога.
О взрывах сообщают соцсети .
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Обновлено 23:39. СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. По предварительным данным, российские оккупанты обстреливают город баллистикой.
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