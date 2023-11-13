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В Херсоне взрывы — СМИ пишут об обстреле баллистики

13 ноября 2023 23:38
обновлено: 00:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні зараз 13 листопада — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою
Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Херсоне сейчас, 13 ноября, было слышно около 23:00. Предварительно город находится под обстрелом баллистического вооружения. Между тем, в области продолжается воздушная тревога.

О взрывах сообщают соцсети .

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Обновлено 23:39. СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. По предварительным данным, российские оккупанты обстреливают город баллистикой.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Х*евый Херсон"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Х*евый Херсон"

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