Вибухи в Херсоні зараз 13 листопада — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою

Взрывы в ночном городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Херсоне сейчас, 13 ноября, было слышно около 23:00. Предварительно город находится под обстрелом баллистического вооружения. Между тем, в области продолжается воздушная тревога.

О взрывах сообщают соцсети .

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Обновлено 23:39. СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. По предварительным данным, российские оккупанты обстреливают город баллистикой.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Х*евый Херсон"

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