Вибухи в Херсоні зараз 13 листопада — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою

У Херсоні вибухи — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою
Вибухи в Херсоні зараз, 13 листопада, було чути близько 23:00. Попередньо, місто перебуває під обстрілом балістичного озброєння. Тим часом в області триває повітряна тривога.
Про вибухи повідомляють соцмережі.
Вибухи в Херсоні зараз 13 листопада
Оновлено 23:39. ЗМІ повідомляють про вибухи в Херсоні. За попередніми даними, російські окупанти обстрілюють місто балістикою.
Оновлено 00:07. Досі в трьох областях, а саме Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській досі триває повітряна тривога. Є небезпека застосування ударних безпілотників, які нишпорять повітряним простором України.
Нагадаємо, що вибухи також лунали 13 листопада в Запорізькій області. Повітряні сили прокоментували ситуацію.
Також ми повідомляли, що в Україні продовжується повітряна тривога. Є небезпека удару БпЛА.
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