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У Херсоні вибухи — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою

13 листопада 2023 23:38
оновлено: 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні зараз 13 листопада — ЗМІ пишуть про обстріл балістикою
Вибухи в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Херсоні зараз, 13 листопада, було чути близько 23:00. Попередньо, місто перебуває під обстрілом балістичного озброєння. Тим часом в області триває повітряна тривога.

Про вибухи повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Херсоні зараз 13 листопада

Оновлено 23:39. ЗМІ повідомляють про вибухи в Херсоні. За попередніми даними, російські окупанти обстрілюють місто балістикою.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Х*евый Херсон"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Х*евый Херсон"

Оновлено 00:07. Досі в трьох областях, а саме Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській досі триває повітряна тривога. Є небезпека застосування ударних безпілотників, які нишпорять повітряним простором України.

Мапа повітряних тривог в Україні станом на сьогодні, 13 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи також лунали 13 листопада в Запорізькій області. Повітряні сили прокоментували ситуацію.

Також ми повідомляли, що в Україні продовжується повітряна тривога. Є небезпека удару БпЛА.

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