Мощные взрывы в Херсоне: подробности

В Херсоне утром раздались взрывы, есть разрушения
Враг не оставляет атаковать Украину. Так, утром в Херсоне были слышны взрывы. Россия атаковала центральную часть города. По предварительным данным, есть разрушения. Также в эту ночь взрывы раздавались в Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне утром 28 октября
Сообщается, что в Херсоне произошли несколько взрывов. Россия атаковала центральную часть Херсона. Есть разрушения в частном секторе.
"В Херсоне раздались несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города. Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" — написал председатель Херсонской МВА Роман Мрочко.
06:45:
Карта тревог сейчас такова:
Напомним, Россия атакует Украину. Так, 28 октября в Днепропетровской области раздаются мощные взрывы. Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одесской области. Опасность атаки остается до сих пор. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
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