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В Херсоне утром раздались взрывы, есть разрушения

28 октября 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в Херсоне: подробности
Спасатели ликвидируют пожар в результате вражеской атаки на Херсонскую область. Фото: ГУ ГСЧС Херсонской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не оставляет атаковать Украину. Так, утром в Херсоне были слышны взрывы. Россия атаковала центральную часть города. По предварительным данным, есть разрушения. Также в эту ночь взрывы раздавались в Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне утром 28 октября

Сообщается, что в Херсоне произошли несколько взрывов. Россия атаковала центральную часть Херсона. Есть разрушения в частном секторе.

"В Херсоне раздались несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города. Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" — написал председатель Херсонской МВА Роман Мрочко.

взрывы Херсоне 28 октября
Скриншот сообщения из Telegram-канала Роман Мрочко

06:45:

Карта тревог сейчас такова:

Карта тревог утром 28 октября
Карта воздушных тревог сейчас 28 октября. Фото: скриншот

Напомним, Россия атакует Украину. Так, 28 октября в Днепропетровской области раздаются мощные взрывы. Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одесской области. Опасность атаки остается до сих пор. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

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