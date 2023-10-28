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У Херсоні вранці пролунали вибухи, є руйнування

28 жовтня 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у Херсоні: подробиці
Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок ворожої атаки на Херсонскую область. Фото: ГУ ДСНС Херсонської області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не полишає атакувати Україну. Так, вранці у Херсоні було чути вибухи. Росія атакувала центральну частину міста. За попередніми даними, є руйнування. Також цієї ночі вибухи лунали у Дніпропетровській та Одеській областях. 

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Вибухи у Херсоні вранці 28 жовтня

Повідомляється, що у Херсоні пролунало кілька вибухів. Росія атакувала центральну частину Херсона. Є руйнування у приватному секторі. 

"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста. Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється. Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" — написав голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

вибухи Херсоні 28 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Роман Мрочко

06:45:

Карта тривог нині така:

Карта тривог вранці 28 жовтня
Карта повітряних тривог зараз 28 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія атакує Україну. Так, 28 жовтня у Дніпропетровській області лунають потужні вибухи. Раніше повідомлялося, що вибухи були в Одеській області. Небезпека атаки залишається і досі. Повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Кіровоградській Запорізькій областях.

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