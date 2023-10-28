Потужні вибухи у Херсоні: подробиці

У Херсоні вранці пролунали вибухи, є руйнування
Ворог не полишає атакувати Україну. Так, вранці у Херсоні було чути вибухи. Росія атакувала центральну частину міста. За попередніми даними, є руйнування. Також цієї ночі вибухи лунали у Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Вибухи у Херсоні вранці 28 жовтня
Повідомляється, що у Херсоні пролунало кілька вибухів. Росія атакувала центральну частину Херсона. Є руйнування у приватному секторі.
"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста. Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється. Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" — написав голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
06:45:
Карта тривог нині така:
Нагадаємо, Росія атакує Україну. Так, 28 жовтня у Дніпропетровській області лунають потужні вибухи. Раніше повідомлялося, що вибухи були в Одеській області. Небезпека атаки залишається і досі. Повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Кіровоградській Запорізькій областях.
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