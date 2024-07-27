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В Херсонской области мужчины подорвались на неизвестном предмете — есть погибший

27 июля 2024 20:29
Виктория Козырь - редактор
В Музыковке погиб мужчина из-за взрыва неизвестного предмета — что известно
Разминирование территории. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Музыковке Херсонской области двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета. Один из них, 57-летний местный житель, погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в субботу, 27 июля.

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По словам Прокудина, в результате детонации получил травмы, несовместимые с жизнью, 57-летний местный житель.

"Также в больницу с многочисленными ранениями, взрывной и черепно-мозговой травмами госпитализировали мужчину, 53 лет", — рассказал он.

Медики оказывают ему необходимую помощь.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, в селе Николаевского района во дворе соседей местный обнаружил боеприпас. В результате манипуляций произошел взрыв — житель Николаевщины был госпитализирован.

Также официально украинские власти оценивают количество мин в Черном море в 400 тысяч единиц. Подрыв Каховской ГЭС привел к тому, что многие взрывные устройства смыло водой в акваторию, поэтому точное число назвать очень трудно.

война смерть взрыв Херсонская область мины Александр Прокудин

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