У Музиківці загинув чоловік через вибух невідомого предмету — що відомо

Розмінування території. Фото: Новини.LIVE

У Музиківці Херсонської області двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один з них, 57-річний місцевий житель, загинув.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 27 липня.

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За словами Прокудіна, внаслідок детонації отримав травми, несумісні з життям, 57-річний місцевий житель.

"Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували чоловіка, 53 років", — розповів він.

Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у селі Миколаївського району на подвір'ї сусідів місцевий виявив боєприпас. У результаті маніпуляцій стався вибух — жителя Миколаївщини госпіталізували.

Також офіційно українська влада оцінює кількість мін у Чорному морі у 400 тисяч одиниць. Підрив Каховської ГЕС призвів до того, що багато вибухових пристроїв змило водою в акваторію, тож наразі точне число назвати дуже важко.