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У Херсонській області чоловіки підірвались на невідомому предметі — є загиблий

27 липня 2024 20:29
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Музиківці загинув чоловік через вибух невідомого предмету — що відомо
Розмінування території. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Музиківці Херсонської області двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету. Один з них, 57-річний місцевий житель, загинув.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 27 липня.

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За словами Прокудіна, внаслідок детонації отримав травми, несумісні з життям, 57-річний місцевий житель

"Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували чоловіка, 53 років", — розповів він.

Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у селі Миколаївського району на подвір'ї сусідів місцевий виявив боєприпас. У результаті маніпуляцій стався вибух — жителя Миколаївщини госпіталізували. 

Також офіційно українська влада оцінює кількість мін у Чорному морі у 400 тисяч одиниць. Підрив Каховської ГЕС призвів до того, що багато вибухових пристроїв змило водою в акваторію, тож наразі точне число назвати дуже важко.

війна смерть вибух Херсонська область міни Олександр Прокудін

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