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В Херсонской области объявили подозрение оккупанту, совершавшему насилие над женщиной

29 августа 2024 14:22
Виктория Козырь - редактор
В Херсонской области идентифицирован российский захватчик, который совершал насилие над женщиной
Российский оккупант. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

В Херсонской области установили российского захватчика, который совершал насилие над женщиной во время временной оккупации правобережной части. Речь идет о военнослужащем 25-го отдельного гвардейского полка специального назначения армии России.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 29 августа.

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Захватчику инкриминировано жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, оккупант в 2022 году проходил службу в рядах ВС РФ. Он принимал активное участие в военных действиях против Украины в одном из населенных пунктов Херсонского района.

"В начале сентября того же года он заметил местную жительницу, которая шла домой. Применяя силу, злоумышленник затолкал женщину в автомобиль и отвез к дому, где поселился. Там он, угрожая, заставил ее раздеться и изнасиловал", — говорится в сообщении.

После этого россиянин закрыл женщину в доме. Потерпевшая под угрозами вынуждена была подчиняться установленным подозреваемым запретам и ограничениям. Оккупант систематически совершал насилие над женщиной. Также он заставлял ее обслуживать быт, а за неповиновение захватчик бил потерпевшую и запирал в подвале.

Издевательство над женщиной россиянин продолжал более месяца, пока не покинул населенный пункт.

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