У Херсонській області ідентифіковано російського загарбника, який вчиняв насильство над жінкою

Російський окупант. Фото: росЗМІ

У Херсонській області встановили російського загарбника, який вчиняв насильство над жінкою під час тимчасової окупації правобережної частини. Йдеться про військовослужбовця 25-го окремого гвардійського полку спеціального призначення армії Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у четвер, 29 серпня.

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Загарбнику інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни.

За даними слідства, окупант у 2022 році проходив службу в лавах ЗС РФ. Він брав активну участь у військових діях проти України в одному з населених пунктів Херсонського району.

"На початку вересня того ж року він помітив місцеву жительку, яка йшла додому. Застосовуючи силу, зловмисник заштовхав жінку в автомобіль та відвіз до будинку, де оселився. Там він, погрожуючи, змусив її роздягнутися та зґвалтував", — йдеться у повідомленні.

Після цього росіянин ув’язнив жінку у будинку. Потерпіла під погрозами змушена була підкорятися встановленим підозрюваним заборонам і обмеженням. Окупант систематично вчиняв насильство над жінкою. Також він змушував її обслуговувати побут, а за непокору загарбник бив потерпілу та замикав у підвалі.

Знущання щодо жінки росіянин продовжував понад місяць, доки не залишив населений пункт.