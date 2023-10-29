Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Хмельницкой области очень громко — в ОВА сообщают о взрывах arrow

В Хмельницкой области очень громко — в ОВА сообщают о взрывах

29 октября 2023 23:43
обновлено: 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 октября — в ОВА рассказали детали
Взрывы в городе в ночное время. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 29 октября, свидетельствуют о работе ПВО. В регионе объявлена угроза удара БпЛА. Также в Украине продолжается воздушная тревога.

О работе ПВО в Хмельницкой области сообщает местная ОВА.

Читайте также:

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 октября

Обновлено 23:43. В Хмельницкой ОВА сообщают о взрывах в области, являющиеся результатом работы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Хмельницкой ОВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Хмельницкой ОВА

Обновлено 23:46. Воздушные силы объявили об отбое угрозы БпЛА по областям.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Черкасской области 29 октября также раздавались взрывы около 23:10. Вероятно, украинские военные сбивали вражеские БпЛА, что и было следствием звуков.

Также мы сообщали, что в Украине около четырех часов продолжалась воздушная тревога 29 октября. Она началась около 20:30. Беспилотники врага постоянно меняли направление, из-за чего области продолжали "краснеть". В опасности находились Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая и другие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме