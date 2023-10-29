Взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 октября — в ОВА рассказали детали

Взрывы в городе в ночное время. Фото: росСМИ

Взрывы в Хмельницкой области сейчас, 29 октября, свидетельствуют о работе ПВО. В регионе объявлена угроза удара БпЛА. Также в Украине продолжается воздушная тревога.

О работе ПВО в Хмельницкой области сообщает местная ОВА.

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Взрывы в Хмельницкой области сейчас 29 октября

Обновлено 23:43. В Хмельницкой ОВА сообщают о взрывах в области, являющиеся результатом работы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Хмельницкой ОВА

Обновлено 23:46. Воздушные силы объявили об отбое угрозы БпЛА по областям.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Черкасской области 29 октября также раздавались взрывы около 23:10. Вероятно, украинские военные сбивали вражеские БпЛА, что и было следствием звуков.

Также мы сообщали, что в Украине около четырех часов продолжалась воздушная тревога 29 октября. Она началась около 20:30. Беспилотники врага постоянно меняли направление, из-за чего области продолжали "краснеть". В опасности находились Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая и другие.