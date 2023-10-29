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У Хмельницькій області дуже гучно — в ОВА повідомляють про вибухи

29 жовтня 2023 23:43
оновлено: 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Хмельницькій області зараз 29 жовтня — в ОВА розповіли деталі
Вибухи в місті в ночі. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз, 29 жовтня, свідчать про роботу ППО. В регіоні оголошено загрозу удару БпЛА. Також в Україні продовжується повітряна тривога. 

Про роботу ППО в Хмельницькій області повідомляє місцева ОВА.

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Вибухи у Хмельницькій області зараз 29 жовтня

Оновлено 23:43. У Хмельницькій ОВА повідомляють про вибухи в області, які є результатом роботи ППО. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Хмельницької ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Хмельницької ОВА

Оновлено 23:46. Повітряні сили оголосили про відбій загрози БпЛА по областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Черкаській області 29 жовтня також лунали вибухи близько 23:10. Ймовірно українські військові збивали ворожі БпЛА, що й було наслідком звуків.

Також ми повідомляли, що в Україні близько чотирьох годин тривала повітряна тривога 29 жовтня. Вона розпочалась близько о 20:30. Безпілотники ворога постійно змінювали напрямок, через що області продовжували "червоніти". У небезпеці були Київська, Черкаська, Хмельницька, Вінницька та інші. 

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