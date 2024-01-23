Взрывы в Киеве сейчас, 23 января

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов
В Киеве прозвучали первые мощные взрывы утром, 23 января. В столице сработала система ПВО.
Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.
Взрывы в Киеве 23 января
Сергей Попко сообщил, что в столице работает система ПВО. При этом, он призвал местных жителей находиться в укрытии.
В свою очередь, Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские ракеты сейчас облетают Винницкую область и движутся в направлении Киева.
Также есть ракеты в Житомирской области, которые держат курс на Киев.
На момент 07:09 воздушная тревога распространилась по территории всей Украины.
Обновлено 07:16: В Киеве прозвучала повторная серия мощных взрывов. По словам очевидцев, в квартирах трясутся окна.
Напомним, взрывы, 23 января, прогремели в Харькове. Россияне ударили по району жилищной и гражданской застройки. В настоящее время обследуется район "прилетов".
Добавим, сегодня, 23 января, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.
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