Взрывы в Киеве сейчас, 23 января

Дым после взрыва. Фото: Reuters

В Киеве прозвучали первые мощные взрывы утром, 23 января. В столице сработала система ПВО.

Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.

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Взрывы в Киеве 23 января

Сергей Попко сообщил, что в столице работает система ПВО. При этом, он призвал местных жителей находиться в укрытии.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ сообщили, что вражеские ракеты сейчас облетают Винницкую область и движутся в направлении Киева.

Также есть ракеты в Житомирской области, которые держат курс на Киев.

Ракеты на Киев. Фото: скриншот

На момент 07:09 воздушная тревога распространилась по территории всей Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Обновлено 07:16: В Киеве прозвучала повторная серия мощных взрывов. По словам очевидцев, в квартирах трясутся окна.

Взрывы в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, взрывы, 23 января, прогремели в Харькове. Россияне ударили по району жилищной и гражданской застройки. В настоящее время обследуется район "прилетов".

Добавим, сегодня, 23 января, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Она прозвучала из-за угрозы применения баллистического вооружения со стороны РФ.