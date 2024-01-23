Вибухи у Києві зараз, 23 січня

У Києві пролунала серія потужних вибухів
У Києві пролунали перші сильні вибухи вранці, 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.
Про це повідомляє голова КМВА Сергій Попко.
Вибухи у Києві 23 січня
Сергій Попко повідомив, що у столиці працює система ППО. При цьому він закликав місцевих жителів перебувати в укритті.
Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі ракети зараз облітають Вінницьку область і рухаються в напрямку Києва.
Також є ракети у Житомирській області, які тримають курс на Київ.
На момент 07:09 повітряна тривога поширилася територією всієї України.
Оновлено 07:16: У Києві пролунала повторна серія потужних вибухів. За словами очевидців, у квартирах тремтять вікна.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці. За його словами, всі подробиці потім, а зараз кияни не повинні залишати укриття.
Нагадаємо, вибухи, 23 січня, пролунали у Харкові. Росіяни вдарили по району житлової та цивільної забудови. Зараз обстежується район "прильотів".
Додамо, сьогодні, 23 січня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння РФ.
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