Вибухи у Києві зараз, 23 січня

Дим після вибуху. Фото: Reuters

У Києві пролунали перші сильні вибухи вранці, 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Про це повідомляє голова КМВА Сергій Попко.

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Вибухи у Києві 23 січня

Сергій Попко повідомив, що у столиці працює система ППО. При цьому він закликав місцевих жителів перебувати в укритті.

Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожі ракети зараз облітають Вінницьку область і рухаються в напрямку Києва.

Також є ракети у Житомирській області, які тримають курс на Київ.

Ракети на Київ. Фото: скриншот

На момент 07:09 повітряна тривога поширилася територією всієї України.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Оновлено 07:16: У Києві пролунала повторна серія потужних вибухів. За словами очевидців, у квартирах тремтять вікна.

Вибухи у Києві. Фото: скриншот

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці. За його словами, всі подробиці потім, а зараз кияни не повинні залишати укриття.

Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи, 23 січня, пролунали у Харкові. Росіяни вдарили по району житлової та цивільної забудови. Зараз обстежується район "прильотів".

Додамо, сьогодні, 23 січня, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вона пролунала через загрозу застосування балістичного озброєння РФ.