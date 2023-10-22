Взрывы в Кировоградской области сейчас 22 октябр — "шахеды" атакуют регион

Дым поднимается после взрыва ночью. Фото:

Взрывы в Кировоградской области сейчас, 22 октября, прогремели около 01:20. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА.

Об этом сообщают соцсети .

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Взрывы в Кировоградской области сейчас 22 октября

Обновлено 01:31. По данным СМИ, в Кировоградской области работали силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мой Кропивницкий. Кировоград"

Обновлено 01:36. В Кировоградской области продолжается воздушная тревога. В других областях объявили отбой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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