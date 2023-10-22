Взрывы в Кировоградской области сейчас 22 октябр — "шахеды" атакуют регион

В Кировоградской области взрывы - "шахеды" атакуют регион
22 октября 2023 01:30
обновлено: 01:41
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото:
Взрывы в Кировоградской области сейчас, 22 октября, прогремели около 01:20. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА.
Об этом сообщают соцсети .
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Взрывы в Кировоградской области сейчас 22 октября
Обновлено 01:31. По данным СМИ, в Кировоградской области работали силы ПВО.
Обновлено 01:36. В Кировоградской области продолжается воздушная тревога. В других областях объявили отбой.
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