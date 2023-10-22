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В Кировоградской области взрывы - "шахеды" атакуют регион

22 октября 2023 01:30
обновлено: 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кировоградской области сейчас 22 октябр — "шахеды" атакуют регион
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Кировоградской области сейчас, 22 октября, прогремели около 01:20. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА.

Об этом сообщают соцсети .

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Взрывы в Кировоградской области сейчас 22 октября

Обновлено 01:31. По данным СМИ, в Кировоградской области работали силы ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мой Кропивницкий. Кировоград"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мой Кропивницкий. Кировоград"

Обновлено 01:36. В Кировоградской области продолжается воздушная тревога. В других областях объявили отбой.

Карта воздушных тревог в Украине сейчас 22 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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