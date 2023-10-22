Вибухи в Кіровоградській області зараз 22 жовтня — "шахеди" атакують регіон

У Кіровоградській області вибухи — "шахеди" атакують регіон
22 жовтня 2023 01:30
оновлено: 01:41
Дим підіймається після вибуху вночі. Фото:
Вибухи в Кіровоградській області зараз, 22 жовтня, пролунали близько 01:20. Наразі в регіоні триває повітряна тривога через загрозу удару БпЛА.
Про це повідомляють соцмережі.
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Вибухи в Кіровоградській області зараз 22 жовтня
Оновлено 01:31. За даними ЗМІ, у Кіровоградській області працювали сили ППО.
Оновлено 01:36. Наразі в Кіровоградській області продовжується повітряна тривога. В інших областях оголосили відбій.
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