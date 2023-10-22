Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Кіровоградській області вибухи — "шахеди" атакують регіон arrow

У Кіровоградській області вибухи — "шахеди" атакують регіон

22 жовтня 2023 01:30
оновлено: 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кіровоградській області зараз 22 жовтня — "шахеди" атакують регіон
Дим підіймається після вибуху вночі. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кіровоградській області зараз, 22 жовтня, пролунали близько 01:20. Наразі в регіоні триває повітряна тривога через загрозу удару БпЛА. 

Про це повідомляють соцмережі

Читайте також:

Вибухи в Кіровоградській області зараз 22 жовтня

Оновлено 01:31. За даними ЗМІ, у Кіровоградській області працювали сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"

Оновлено 01:36. Наразі в Кіровоградській області продовжується повітряна тривога. В інших областях оголосили відбій.

Мапа повітряних тривог в Україні зараз 22 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Актуальне по темі