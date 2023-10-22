Вибухи в Кіровоградській області зараз 22 жовтня — "шахеди" атакують регіон

Дим підіймається після вибуху вночі. Фото:

Вибухи в Кіровоградській області зараз, 22 жовтня, пролунали близько 01:20. Наразі в регіоні триває повітряна тривога через загрозу удару БпЛА.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Кіровоградській області зараз 22 жовтня

Оновлено 01:31. За даними ЗМІ, у Кіровоградській області працювали сили ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"

Оновлено 01:36. Наразі в Кіровоградській області продовжується повітряна тривога. В інших областях оголосили відбій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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