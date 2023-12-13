В КГВА заявили о 51 пострадавшем — самому меньшему 5 лет

Работники ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки на Киев 13 декабря количество пострадавших увеличилось до 51, среди которых 6 детей. Также есть уточнения по результатам попаданий в столичных районах.

Об этом сообщает КГВА.

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"В результате работы ПВО по сбитию вражеских воздушных целей в Киеве всего зафиксировано около десятка случаев падения обломков", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что падение обломков произошло и в Голосеевском районе, обнаруженных на проезжей части. Возгорание не произошло.

Также прошла эвакуация 17 жителей, из которых 7 детей, из многоэтажного дома в Деснянском районе. Еще в двух местах на открытой территории зафиксировали обломки горевших ракет. Людям помогают представители Красного Креста, привлечен автобус, где греются киевляне, оказывается медицинская и психологическая помощь.

В Днепровском районе зафиксировали падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома, обошлось без пожара.

В КГВА подчеркнули, что информации о погибших нет.

"По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Самый старший — 80 лет, самый молодой — 5 лет. Всем оказана медицинская помощь", — добавили в администрации.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате состоявшейся ночью ракетной атаки на Киев, 13 декабря, предварительно, есть попадание на территории одной из столичных больниц.