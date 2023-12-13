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У КМВА заявили про 51 постраждалого — найменшому 5 років

13 грудня 2023 06:26
оновлено: 06:41
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Інна Буряк
редактор
У КМВА заявили про 51 постраждалого — найменшому 5 років
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В результаті нічної атаки на Київ 13 грудня кількість постраждалих збільшилась до 51, серед яких 6 дітей. Також є уточнення по наслідках влучань у столичних районах.

Про це повідомляє КМВА.

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"Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що падіння уламків відбулось і в Голосіївському районі, які виявили на проїжджій частині. Загорянні не відбулось.

Також відбулась евакуація 17 мешканців, з яких 7 дітей, з багатоповерхового будинку в Деснянському районі. Ще в двох місцях на відкритій території зафіксували уламки ракет, що горіли. Людям допомагають представники Червоного Хреста, залучено автобус, де гріються кияни, надається медична й психологічна допомога.

У Дніпровському районі зафіксували падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки, обійшлося без пожежі.

У КМВА наголосили, що інформації щодо загиблих немає.

"Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій — 80 років, наймолодшій — 5 рочків. Усім надана медична допомога", — додали в адміністрації.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок ракетної атаки на Київ, що відбулась вночі, 13 грудня, попередньо, є влучання на території однієї зі столичних лікарень.

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