В Крыму уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" — командующий Воздушными силами
В оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
Об этом сообщил командующий командующим Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Взрывы в Феодосии — что известно
Как отметил Олещук, "флота на россии становится все меньше".
"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск ", — написал он.
Также Олещук поблагодарил пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу.
Что заявили оккупационные власти
Так называемый мэр Аксенов сообщил о работе ПВО.
"Проведена вражеская атака в Феодосийском районе. Территория порта оцеплена. На эту минуту детонация прекратилась, пожар локализован" , — написал он.
Напомним, в оккупированном Крыму снова неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.
Читайте Новини.LIVE!