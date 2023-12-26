В Крыму уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" — командующий Воздушными силами

Российский корабль Новочеркасск". Иллюстративное фото: АР /Андрей Любимов)

В оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Об этом сообщил командующий командующим Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Как отметил Олещук, "флота на россии становится все меньше".

"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск ", — написал он.

Также Олещук поблагодарил пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу.

Что заявили оккупационные власти

Так называемый мэр Аксенов сообщил о работе ПВО.

"Проведена вражеская атака в Феодосийском районе. Территория порта оцеплена. На эту минуту детонация прекратилась, пожар локализован" , — написал он.

Напомним, в оккупированном Крыму снова неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.