У Криму знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" — командувач Повітряних сил
В окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".
Про це повідомив командувач омандувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Вибухи у Феодосії — що відомо
Як зазначив Олещук, "флоту на росії стає все менше".
"Цього разу услід за флагманом ЧФ рф — крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", — написав він.
Також Олещук подякував пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу.
Що заявила окупаційна влада
Так званий мер Аксьонов повідомив про роботу ППО.
"Проведено ворожу атаку в районі Феодосії. Територія порту оточена. На цю хвилину детонація припинилася, пожежу локалізовано", — написав він.
Нагадаємо, в окупованому Криму знову неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.
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