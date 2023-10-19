В Кривом Роге воздушная тревога, слышны взрывы
В Кривом Роге были слышны взрывы. Руководитель военной администрации города Александр Вилкул заверил жителей, что это работает ПВО. В городе идет воздушная тревога.
Об этом сообщил Александр Вилкул.
Атака на Кривой Рог
Александр Вилкул успокоил жителей города о том, что слышимые взрывы — это работа ПВО. Воздушная тревога продолжается.
Сегодня ночью и утром, 19 октября, враг атаковал Украину ракетами и ударными БПЛА. В Кривом Роге силы ПВО сбили ракету, направленную на город.
В Никопольском районе оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии Мировскую и Марганецкую общины. В результате обстрела пострадавших нет.
"В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно" , — отметил Вилкул.
Напомним, в Одессе и области объявлена воздушная тревога . На юге Украины угроза удара баллистикой, поэтому стоит пройти до укрытия.
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