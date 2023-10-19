У Кривому Розі повітряна тривога, чутно вибухи
У Кривому Розі було чутні вибухи. Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул запевнив жителів, що це працює ППО. У місті триває повітряна тривога.
Про це повідомив Олександр Вілкул.
Атака на Кривий Ріг
Олександр Вілкул заспокоїв жителів міста про те, що вибухи, які було чутно — це робота ППО. Повітряна тривога продовжується.
Сьогодні вночі та зранку, 19 жовтня, ворог атакував Україну ракетами та ударними БПЛА. У Кривому Розі сили ППО збили ракету спрямовану на місто.
У Нікопольському районі окупанти атакували з важкої артилерії Мирівську та Марганецьку громади. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", — зазначив Вілкул.
Нагадаємо, в Одесі та області оголошено повітряну тривогу. На півдні України є загроза удару балістикою, тож варто пройти до укриття.
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