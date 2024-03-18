В Кривом Роге обломки "Шахеда" упали на жилой дом
Защитники воздушного пространства уничтожили два вражеских дрона над Криворожским районом. Обломки рухнули на жилой дом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА в понедельник, 18 марта.
Падение обломков на жилой дом
Вечером 17 марта в городе Кривой Рог на жилой дом упали обломки после сбития "шахедов". Это привело к возникновению пожара, ликвидированного спасателями. Повреждена кровля здания, но квартиры остались целыми, и ни один из жильцов не пострадал.
Саперы изъяли остатки вражеских аппаратов. Для безопасности проведения работ было эвакуировано около тридцати человек. Сейчас жители вернулись в свои дома.
Вражеские обстрелы Днепропетровщины
Агрессор трижды атаковал Никопольский район. Используя артиллерию, он обстрелял Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую территориальные общины. Один частный дом был разрушен. Повреждены два хозяйственных здания, автомобили, гаражи и теплицы. Также были повреждены линии электропередачи и газопровод. Жертв и раненых в результате этих событий не зафиксированы.
Напомним, что россияне атакуют Харьковщину с самого утра.
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