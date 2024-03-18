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У Кривому Розі уламки "Шахеда" впали на житловий будинок

18 березня 2024 10:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Кривому Розі уламки "Шахеда" впали на житловий будинок
Наслідки атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Захисники повітряного простору знищили два ворожих дрони над Криворізьким районом. Уламки впали на житловий будинок.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА у понеділок, 18 березня.

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Падіння уламків на житловий будинок

Увечері 17 березня у місті Кривий Ріг на житловий будинок впали уламки після збиття "шахедів". Це призвело до виникнення пожежі, яку ліквідували рятувальники. Пошкоджено покрівлю будівлі, але квартири залишилися цілими, і жоден з мешканців не постраждав.

Наслідки атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Сапери вилучили залишки ворожих апаратів. Для безпеки проведення робіт було евакуйовано майже тридцять осіб. Нині мешканці повернулися до своїх домівок.

Пост Сергія Лисака. Фото: скриншот
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Ворожі обстріли Дніпропетровщини

Агресор тричі атакував Нікопольський район. Використовуючи артилерію, він обстріляв Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську територіальні громади. Одна приватна оселя була зруйнована. Пошкоджено дві господарські будівлі, автомобілі, гаражі та теплиці. Також було ушкоджено лінії електропередач і газопровід. Жертв та поранених в результаті цих подій не зафіксовано.

Нагадаємо, що росіяни атакують Харківщину від самого ранку.

Раніше ми писали, що окупанти обстріляли пункт швидкої медичної допомоги у Харківській області.

Кривий Ріг
Дніпропетровська область
ППО
дрони

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