У Кривому Розі уламки "Шахеда" впали на житловий будинок
Захисники повітряного простору знищили два ворожих дрони над Криворізьким районом. Уламки впали на житловий будинок.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА у понеділок, 18 березня.
Падіння уламків на житловий будинок
Увечері 17 березня у місті Кривий Ріг на житловий будинок впали уламки після збиття "шахедів". Це призвело до виникнення пожежі, яку ліквідували рятувальники. Пошкоджено покрівлю будівлі, але квартири залишилися цілими, і жоден з мешканців не постраждав.
Сапери вилучили залишки ворожих апаратів. Для безпеки проведення робіт було евакуйовано майже тридцять осіб. Нині мешканці повернулися до своїх домівок.
Ворожі обстріли Дніпропетровщини
Агресор тричі атакував Нікопольський район. Використовуючи артилерію, він обстріляв Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську територіальні громади. Одна приватна оселя була зруйнована. Пошкоджено дві господарські будівлі, автомобілі, гаражі та теплиці. Також було ушкоджено лінії електропередач і газопровід. Жертв та поранених в результаті цих подій не зафіксовано.
Нагадаємо, що росіяни атакують Харківщину від самого ранку.
Раніше ми писали, що окупанти обстріляли пункт швидкої медичної допомоги у Харківській області.
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