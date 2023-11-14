Взрывы в Кривом Роге сейчас 14 ноября — ракетная атака

Взрывы в ночном городе. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Взрывы в Кривом Роге сейчас, 14 ноября, слышат местные жители. Сейчас на ряд областей происходит ракетная атака. Опасность повторного удара сохраняется.

О взрывах сообщает Klymenko Time.

Читайте также:

Взрывы в Кривом Роге сейчас 14 ноября

Обновлено 23:46. В Кривом Роге Днепропетровской области раздаются взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Klymenko Time

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"

Перед этим паблик "Николаевский Ванек" сообщал о ракете типа Х-59 в направлении Кривого Рога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 23:54. Воздушная тревога продолжается в ряде южных и центральных областей. Однако мониторинговые каналы уверяют, что по ракетам отбой, следует дождаться отбоя тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога, которая началась около 23:30. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.