Взрывы в Кривом Роге сейчас 14 ноября — ракетная атака

В Кривом Роге взрывы — атака вражеских ракет
Взрывы в Кривом Роге сейчас, 14 ноября, слышат местные жители. Сейчас на ряд областей происходит ракетная атака. Опасность повторного удара сохраняется.
О взрывах сообщает Klymenko Time.
Взрывы в Кривом Роге сейчас 14 ноября
Обновлено 23:46. В Кривом Роге Днепропетровской области раздаются взрывы.
Перед этим паблик "Николаевский Ванек" сообщал о ракете типа Х-59 в направлении Кривого Рога.
Обновлено 23:54. Воздушная тревога продолжается в ряде южных и центральных областей. Однако мониторинговые каналы уверяют, что по ракетам отбой, следует дождаться отбоя тревоги.
Напомним, что в Украине продолжается воздушная тревога, которая началась около 23:30. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.
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