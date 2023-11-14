Вибухи в Кривому Розі зараз 14 листопада — ракетна атака

У Кривому Розі вибухи — атака ворожих ракет
Вибухи в Кривому Розі зараз, 14 листопада, чують місцеві жителі. Наразі на низку областей відбувається ракетна атака. Небезпека повторного удару зберігається.
Про вибухи повідомляє Klymenko Time.
Вибухи в Кривому Розі зараз 14 листопада
Оновлено 23:46. У Кривому Розі Дніпропетровської області лунають вибухи.
Перед цим паблік "Николаевский Ванек" повідомляв про ракету типу Х-59 в напрямку Кривого Рогу.
Оновлено 23:54. Повітряна тривога наразі триває в низці південних та центральних областей. Однак моніторингові канали запевняють, що по ракетах відбій, слід дочекатися відбою тривоги.
Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога, яка почалась близько 23:30. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.
Читайте Новини.LIVE!