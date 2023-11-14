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У Кривому Розі вибухи — атака ворожих ракет

14 листопада 2023 23:45
оновлено: 00:02
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кривому Розі зараз 14 листопада — ракетна атака
Вибухи в нічному місті. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кривому Розі зараз, 14 листопада, чують місцеві жителі. Наразі на низку областей відбувається ракетна атака. Небезпека повторного удару зберігається.

Про вибухи повідомляє Klymenko Time.

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Вибухи в Кривому Розі зараз 14 листопада

Оновлено 23:46. У Кривому Розі Дніпропетровської області лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Перед цим паблік "Николаевский Ванек" повідомляв про ракету типу Х-59 в напрямку Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 23:54. Повітряна тривога наразі триває в низці південних та центральних областей. Однак моніторингові канали запевняють, що по ракетах відбій, слід дочекатися відбою тривоги.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 14 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога, яка почалась близько 23:30. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

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