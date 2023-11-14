Вибухи в Кривому Розі зараз 14 листопада — ракетна атака

Вибухи в нічному місті. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Вибухи в Кривому Розі зараз, 14 листопада, чують місцеві жителі. Наразі на низку областей відбувається ракетна атака. Небезпека повторного удару зберігається.

Про вибухи повідомляє Klymenko Time.

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Вибухи в Кривому Розі зараз 14 листопада

Оновлено 23:46. У Кривому Розі Дніпропетровської області лунають вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Перед цим паблік "Николаевский Ванек" повідомляв про ракету типу Х-59 в напрямку Кривого Рогу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 23:54. Повітряна тривога наразі триває в низці південних та центральних областей. Однак моніторингові канали запевняють, що по ракетах відбій, слід дочекатися відбою тривоги.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога, яка почалась близько 23:30. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару в Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.