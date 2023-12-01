В Кропивницком взрывы - ракеты обстреливают город

Дым после взрыва ночью в городе. Фото: kr.depo.ua

Взрывы в Кропивницком сейчас, 1 декабря, по предварительной информации, результат работы сил ПВО. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону города.

О взрывах в Кропивницком сообщают СМИ .

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Местные паблики и другие медиа информируют, что в Кропивницкое Кировоградской области прогремели взрывы. Предварительно эти звуки свидетельствуют о работе украинских защитников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Новости"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Добрый вечер, мы с Кропивницкого"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мой Кропивницкий. Кировоград"

Известно также, что украинские защитники сообщали о ракетах в сторону Кропивницкого.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Кировоградской области и других сохраняется воздушная тревога, однако в Николаевской и Херсонской объявили отбой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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