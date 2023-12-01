В Кропивницком взрывы - ракеты обстреливают город
Взрывы в Кропивницком сейчас, 1 декабря, по предварительной информации, результат работы сил ПВО. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону города.
О взрывах в Кропивницком сообщают СМИ .
Местные паблики и другие медиа информируют, что в Кропивницкое Кировоградской области прогремели взрывы. Предварительно эти звуки свидетельствуют о работе украинских защитников.
Известно также, что украинские защитники сообщали о ракетах в сторону Кропивницкого.
В Кировоградской области и других сохраняется воздушная тревога, однако в Николаевской и Херсонской объявили отбой.
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