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У Кропивницькому вибухи — ракети обстрілюють місто

1 грудня 2023 03:42
оновлено: 03:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Кропивницькому вибухи — ракети обстрілюють місто
Дим після вибуху вночі в місті. Фото: kr.depo.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кропивницькому зараз, 1 грудня, за попередньою інформацією, є результатом роботи сил ППО. Наразі в Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік міста.

Про вибухи в Кропивницькому повідомляють ЗМІ.

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Місцеві пабліки та інші медіа інформують, що в Кропивницьку Кіровоградської області прогриміли вибухи. Попередньо, ці звуки свідчать про роботу українських захисників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Новини"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Доброго вечора, ми з Кропивницького"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Доброго вечора, ми з Кропивницького"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"

Відомо також, що українські захисники повідомляли про ракети в бік Кропивницького.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Кіровоградській області та інших зберігається повітряна тривога, однак у Миколаївській та Херсонській оголосили відбій.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 1 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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