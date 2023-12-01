У Кропивницькому вибухи — ракети обстрілюють місто

Дим після вибуху вночі в місті. Фото: kr.depo.ua

Вибухи в Кропивницькому зараз, 1 грудня, за попередньою інформацією, є результатом роботи сил ППО. Наразі в Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік міста.

Про вибухи в Кропивницькому повідомляють ЗМІ.

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Місцеві пабліки та інші медіа інформують, що в Кропивницьку Кіровоградської області прогриміли вибухи. Попередньо, ці звуки свідчать про роботу українських захисників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Новини"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Доброго вечора, ми з Кропивницького"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Мій Кропивницький. Кіровоград"

Відомо також, що українські захисники повідомляли про ракети в бік Кропивницького.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Кіровоградській області та інших зберігається повітряна тривога, однак у Миколаївській та Херсонській оголосили відбій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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