У Кропивницькому вибухи — ракети обстрілюють місто
Вибухи в Кропивницькому зараз, 1 грудня, за попередньою інформацією, є результатом роботи сил ППО. Наразі в Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік міста.
Про вибухи в Кропивницькому повідомляють ЗМІ.
Місцеві пабліки та інші медіа інформують, що в Кропивницьку Кіровоградської області прогриміли вибухи. Попередньо, ці звуки свідчать про роботу українських захисників.
Відомо також, що українські захисники повідомляли про ракети в бік Кропивницького.
Наразі в Кіровоградській області та інших зберігається повітряна тривога, однак у Миколаївській та Херсонській оголосили відбій.
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