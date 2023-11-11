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В Литве у украинцев истекает срок действия вида на жительство — что это значит

11 ноября 2023 13:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Литве у украинцев истекает срок действия вида на жительство — что это значит
Демонстрация в Литве в поддержку Украины. Фото: LRT
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Литве департамент миграции начнет обмен цифровых видов на жительство для украинских беженцев в конце ноября. Срок действия предыдущих документов скоро истекает.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на миграционный департамент.

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Украинские беженцы, имеющие цифровой вид на временное проживание в Литве, выданный на основании временной защиты, недавно получили напоминание о том, что срок действия этих документов истекает.

В департаменте миграции страны отмечают, что эти уведомления формируются автоматически. Пока получившим их украинцам не нужно записываться на прием в офисы обслуживания клиентов.

Что такое цифровой сертификат

Цифровой вид на временное проживание введен в январе этого года. Он действует до 4 марта 2024 года. Однако в связи с решением ЕС продлить временную защиту для спасающихся от войны в Украине людей по меньшей мере на один год, департамент миграции планирует начать ее замену в конце ноября.

Подробная информация о порядке замены цифровых документов будет опубликована до этого времени. Новые разрешения для украинских беженцев будут действительны до 4 марта 2025 года.

Ранее мы сообщали, что Литва выделяет 2 млн евро для Украины. Средства будут направлены на решение социальных последствий развязанной Россией войны.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них.

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