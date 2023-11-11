У Литві в українців закінчується термін дії посвідок на проживання — що це означає

Демонстрація в Литві на підтримку України. Фото: LRT

У Литві департамент міграції почне обмін цифрових посвідок на проживання для українських біженців наприкінці листопада. Термін дії попередніх документів скоро завершується.

Про це повідомляє LRT з посиланням на міграційний департамент.

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Українські біженці, які мають цифрову посвідку на тимчасове проживання в Литві, видану на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали нагадування про те, що термін дії цих документів завершується.

У департаменті міграції країни зазначають, що ці сповіщення формуються автоматично. Поки що українцям, які отримали їх, не потрібно записуватися на прийом до офісів обслуговування клієнтів.

Що таке цифрова посвідка

Цифрова посвідка на тимчасове проживання запроваджена в січні цього року. Вона чинна до 4 березня 2024 року. Однак відповідно до з рішення ЄС продовжити тимчасовий захист для осіб, що рятуються від війни в Україні, щонайменше на один рік, департамент міграції планує розпочати її заміну наприкінці листопада.

Детальна інформація про порядок заміни цифрових документів буде опублікована до цього часу. Нові дозволи для українських біженців будуть дійсні до 4 березня 2025 року.

Раніше ми повідомляли, що Литва виділяє 2 млн євро для України. Кошти спрямують на вирішення соціальних наслідків розв'язаної Росією війни.

Нагадуємо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з Росією. За його словами, діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них.