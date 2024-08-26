В Луцке от обстрела пострадал многоквартирный дом

Ракета в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Российские захватчики утром в понедельник, 26 августа, совершили массированную атаку украинских городов. В результате вражеских обстрелов в Луцке был поврежден многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Игорь Полищук в Telegram.

Читайте также:

Атака на Луцк 26 августа

"В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом", — говорится в сообщении.

По словам Полищука, детали по поводу пострадавших уточняются. В настоящее время городской голова находится на месте происшествия.