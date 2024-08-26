В Луцке от обстрела пострадал многоквартирный дом

В Луцке раздавались взрывы — в результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом
26 августа 2024 09:00
Ракета в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Российские захватчики утром в понедельник, 26 августа, совершили массированную атаку украинских городов. В результате вражеских обстрелов в Луцке был поврежден многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщил мэр Игорь Полищук в Telegram.
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"В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом", — говорится в сообщении.
По словам Полищука, детали по поводу пострадавших уточняются. В настоящее время городской голова находится на месте происшествия.
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