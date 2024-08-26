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У Луцьку лунали вибухи — внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок

26 серпня 2024 09:00
Євгенія Брюховецька - редактор
В Луцьку від обстрілу постраждав багатоквартирний будинок
Ракета в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники вранці у понеділок, 26 серпня, здійснили масовану атаку українських міст. Внаслідок ворожого обстрілу в Луцьку було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив мер Ігор Поліщук у Telegram.

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"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок", — йдеться у повідомленні.

За словами Поліщука, деталі щодо постраждалих уточнюються. Наразі міський голова перебуває на місці події.

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Скриншот допису Поліщука

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