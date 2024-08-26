В Луцьку від обстрілу постраждав багатоквартирний будинок

Ракета в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Російські загарбники вранці у понеділок, 26 серпня, здійснили масовану атаку українських міст. Внаслідок ворожого обстрілу в Луцьку було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив мер Ігор Поліщук у Telegram.

Читайте також:

Атака на Луцьк 26 серпня

"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок", — йдеться у повідомленні.

За словами Поліщука, деталі щодо постраждалих уточнюються. Наразі міський голова перебуває на місці події.