Мощные взрывы во Львовской области сейчас 3 ноября — "шахеды" добрались до запада

Дым после взрыва в городе. Фото: twitter.com/ukraine_map

Взрывы во Львовской области сейчас, 3 ноября, прогремели около 02:00. Регион до сих пор находится под угрозой атаки БпЛА, опасность которых есть также в Ровенской, Тернопольской, Черкасской, Хмельницкой и других областях. Во Львовской области украинские военные сбивают "шахеды".

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Взрывы во Львовской области сейчас 3 ноября

Обновлено 02:02. По словам Козицкого, во Львовской области работают силы ПВО. Также глава ОВА призывает находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения по телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Паблики пишут о взрывах во Львовской области, свидетельствующих о работе сил ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Карта воздушных тревог"

Обновлено 02:10. Ранее глава Львовской ОВА предупреждал об опасности в области.

Скриншот сообщения мз телеграмм-канала главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Обновлено 02:15. Также в ряде областей прозвучал отбой тревоги, однако беспилотники еще кружат на западе и центральных областях, создавая угрозу удара.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что во время воздушной тревоги 3 ноября около 01:40 взрывы были слышны также в Винницкой области.

Также мы сообщали, что в Харькове гремели взрывы около 00:40 3 ноября, что означало работу украинских защитников по вражеским "шахедам".

Добавим, что продолжается воздушная тревога в ряде областей. Таким образом, по состоянию на 3 ноября опасность охватила значительную часть Украины, а тревога не спеша сместилась на запад, а именно во Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области и другие.