Потужні вибухи у Львівській області зараз 3 листопада — "шахеди" дісталися заходу

У Львівській області потужні вибухи — "шахеди" дісталися заходу
Вибухи у Львівській області зараз, 3 листопада, прогриміли близько 02:00. Регіон досі перебуває під загрозою атаки БпЛА, небезпека яких є в Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Хмельницькій та інших областях. На Львівщині українські військові збивають "шахеди".
Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Вибухи у Львівській області зараз 3 листопада
Оновлено 02:02. За словами Козицького, у Львівській області працюють сили ППО. Також очільник ОВА закликає перебувати в укриттях.
Пабліки пишуть про вибухи у Львівській області, які свідчать про роботу сил ППО.
Оновлено 02:10. Раніше очільник Львівської ОВА попереджав про небезпеку в області.
Оновлено 02:15. Також в низці областей прозвучав відбій тривоги, однак безпілотники ще кружляють на заході та в центральних областях, створюючи загрозу удару.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 3 листопада близько 01:40 вибухи було чути також у Вінницькій області.
Також ми повідомляли, що в Харкові гриміли вибухи близько 00:40 3 листопада, що означало роботу українських захисників по ворожих "шахедах".
Додамо, що продовжується повітряна тривога в низці областей. Таким чином станом на 3 листопада небезпека охопила значну частину України, а тривога не поспішаючи змістилася на захід, а саме до Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей та інших.
Читайте Новини.LIVE!