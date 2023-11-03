Потужні вибухи у Львівській області зараз 3 листопада — "шахеди" дісталися заходу

Дим після вибуху в місті. Фото: twitter.com/ukraine_map

Вибухи у Львівській області зараз, 3 листопада, прогриміли близько 02:00. Регіон досі перебуває під загрозою атаки БпЛА, небезпека яких є в Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Хмельницькій та інших областях. На Львівщині українські військові збивають "шахеди".

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Вибухи у Львівській області зараз 3 листопада

Оновлено 02:02. За словами Козицького, у Львівській області працюють сили ППО. Також очільник ОВА закликає перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Пабліки пишуть про вибухи у Львівській області, які свідчать про роботу сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Оновлено 02:10. Раніше очільник Львівської ОВА попереджав про небезпеку в області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Оновлено 02:15. Також в низці областей прозвучав відбій тривоги, однак безпілотники ще кружляють на заході та в центральних областях, створюючи загрозу удару.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 3 листопада близько 01:40 вибухи було чути також у Вінницькій області.

Також ми повідомляли, що в Харкові гриміли вибухи близько 00:40 3 листопада, що означало роботу українських захисників по ворожих "шахедах".

Додамо, що продовжується повітряна тривога в низці областей. Таким чином станом на 3 листопада небезпека охопила значну частину України, а тривога не поспішаючи змістилася на захід, а саме до Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей та інших.