В Мариуполе оккупанты хоронят людей как безымянных, чтобы завладеть их жильем

Старокрымское кладбище в Мариуполе. Фото: скриншот

На Старокрымском кладбище в Мариуполе увеличивается количество траншей, в которых оккупанты хоронят местных жителей. Захватчики умышленно хоронят людей как безымянных ради переоформления недвижимости.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и показал соответствующее видео.

Читайте также:

Как выглядит кладбище в Мариуполе

На Старокрымском кладбище во временно оккупированном Мариуполе становится все больше траншей. Оккупанты не хоронят людей в надлежащих могилах и намеренно записывают их как безымянных, чтобы завладеть их недвижимостью. На видео видно, как вместо крестов и табличек с именами на кладбище надписи чисел.

"Старокрымское кладбище продолжает расти. Новые траншеи, не могилы — траншеи снова. Новые таблички неопознанных погибших. Без войны и эксгумаций — оно растет. Но цинизму оккупантов нет предела", — говорится в сообщении.

Андрющенко объясняет, что в городе осталось много пожилых людей, которые сейчас очень часто умирают: около 400 человек в неделю. Чтобы присвоить себе жилье местных жителей, коллаборанты, оккупанты и оккупационная полиция договорились хоронить их как безымянных.

"Какой нереальный сюр и наиболее циничная нажива. Поэтому кладбище растет неизвестными. Не исключительно, но, в том числе. Такие печальные реалии осени..." — рассказывает советник мэра.

Напомним, недавно Петр Андрюшенко рассказал, что в Мариуполе невозможно счесть точное количество погибших украинцев в результате российского вторжения. Однако пока известно о 25 тыс. убитых, среди которых по меньшей мере 164 ребенка.