У Маріуполі окупанти хоронять людей як безіменних, аби заволодіти їхнім житлом

Старокримське кладовище у Маріуполі. Фото: скриншот

На Старокримському кладовищі у Маріуполі збільшується кількість траншей, де окупанти ховають місцевих жителів. Загарбники навмисне ховають людей як безіменних для переоформлення їхньої нерухомості.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та показав відповідне відео.

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На Старокримському кладовищі у тимчасово окупованому Маріуполі все більшає траншей. Окупанти не хоронять людей в належних могилах і навмисне записують їх як безіменних, аби заволодіти їхньою нерухомістю. На відео видно, як замість хрестів і табличок з іменами на цвинтарі написи чисел.

"Старокримське кладовище продовжує зростати. Нові траншеї, не могили — траншеї знов. Нові таблички неопізнаних загиблих. Без війни та ексгумацій — воно зростає. Та цинізму окупантів немає меж", — йдеться у повідомленні.

Андрющенко пояснює, що в місті залишилось багато літніх людей, які зараз дуже часто помирають: близько 400 осіб на тиждень. Відтак, щоб привласнити собі житло місцевих мешканців, колаборанти, окупанти та окупаційна поліція домовились хоронити їх як безіменних.

"Який нереальний сюр та найбільш цинічна нажива. Тому — кладовище зростає невідомими. Не виключно, але у тому числі. Такі сумні реалії осені..." — розповідає радник мера.

Нагадаємо, нещодавно Петро Андрюшенко розповів, що у Маріуполі неможливо порахувати точну кількість загиблих українців внаслідок російського вторгнення. Проте наразі відомо про 25 тис. вбитих, серед яких щонайменше 164 дитини.