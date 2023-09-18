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В Мариуполе смертельная эпидемия среди военных РФ: что произошло

18 сентября 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Мариуполе смертельная эпидемия среди военных РФ: что произошло
Военные РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Оккупанты в Мариуполе в панике. Только за последние две недели от внезапной остановки сердца там скончались 11 военных. Российские военные опасаются, что тех могли отравить.

Об этом на своей странице сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Министерство внутренних дел "ДНР" и Генеральный штаб Вооруженных сил РФ заявили, что в последнее время от внезапной остановки сердца умерли 11 военных. Среди них — два офицера. Умершие были в возрасте от 23 до 42 лет.

"Вскрытие показало, что проблемы с сердцем были только у трех из них, причем серьезные — только у одного. В связи с тем, что это не первый случай загадочных смертей наших военных в Мариуполе, полиция подозревает, что всех 11 умерших могли отравить "Сделать это могли диверсанты или местные так называемые "ждуны", которые ждут прихода в город Украины", — говорится в сообщении.

Сообщение Андрющенко

Напомним, враг во временно оккупированном Мариуполе не собирается предоставлять жилье потерявшим его. Вместо этого новое жилье просто выставляют на продажу.

Враг придумал интересную схему. Разбитый обстрелом дом сносят. На его месте строят новый. А бывшим жителям объявляют, что формально это уже не их дом, а другой. Потому и квартиры им в нем не принадлежат.

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