У Маріуполі смертельна епідемія серед військових РФ: що сталося

Військові РФ. Фото: російські ЗМІ

Окупанти в Маріуполі в паніці. Лише за останні два тижні від раптової зупинки серця померли 11 військових. Російські військові побоюються, що тих могли отруїти.

Про це на своїй сторінці у повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

Загадкові смерті у Маріуполі

"Міністерства внутрішніх справ "ДНР" та Генеральний штаб Збройних сил РФ заявили, що останнім часом від раптової зупинки серця померло 11 військових. Серед них — два офіцера. Померлі були віком від 23 до 42 років.

"Розтин показав, що проблеми із серцем були лише у трьох із них, причому серйозні — лише в одного. У зв'язку з тим, що це не перший випадок загадкових смертей наших військових у Маріуполі, поліція підозрює, що всіх 11 померлих могли отруїти. Зробити це могли диверсанти або місцеві так звані "ждуни", які чекають на прихід до міста України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ворог у тимчасово окупованому Маріуполі не збирається надавати житло тим, хто його втратив. Натомість нове житло просто виставляють на продаж.

Ворог придумав цікаву схему. Розбитий обстрілом будинок зносять. На його місці будують новий. А колишнім мешканцям оголошують, що формально це вже не їхній будинок, а інший. Тому й квартири їм у ньому не належать.