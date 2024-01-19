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В Мелитополь завезли Общественный контроль для проведения предстоящих выборов, — мэр города

19 января 2024 06:01
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Мелитополь завезли Общественный контроль для проведения предстоящих выборов, — мэр города
Временно оккупированный Мелитополь. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Мелитополе продолжается активная подготовка к псевдовыборам президента России. Недавно в город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.

Об этом Новини.LIVE сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Подготовка к выборам президента РФ в Мелитополе

В Мелитополе идет агитация и подготовка к выборам президента РФ. Сейчас россияне создают штабы для подготовки.

"Конечно из местных, мы видим, что тенденция отрицательная — никто не хочет принимать участие в организации этих фейковых выборов, все массово отказываются. Поэтому они также завозят агитаторов. Недавно они привезли какой-то там "Общественный контроль" на территорию временно оккупированного юга", — сообщил Иван Федоров.

"Общественный контроль" будет обеспечивать наблюдателей за псевдовыборами. Также заработала российская избирательная комиссия — вроде бы в части организации избирательного процесса.

"Также мы видим, что они массово проводят работу со всеми студентами, в части, на сегодняшний день, обязательного сбора подписей, а затем будет обязательно вроде бы голосование", — рассказал мэр Мелитополя.

Напомним, выборы президента в России пройдут 17 марта 2024 года. Их также проведут на временно оккупированных территориях Украины.

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россияне
оккупанты
Иван Федоров
Мелитополь

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