В Мелитополь завезли Общественный контроль для проведения предстоящих выборов, — мэр города

Временно оккупированный Мелитополь. Фото: росСМИ

В Мелитополе продолжается активная подготовка к псевдовыборам президента России. Недавно в город привезли так называемый "Общественный контроль", который будет заниматься организацией.

Об этом Новини.LIVE сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Подготовка к выборам президента РФ в Мелитополе

В Мелитополе идет агитация и подготовка к выборам президента РФ. Сейчас россияне создают штабы для подготовки.

"Конечно из местных, мы видим, что тенденция отрицательная — никто не хочет принимать участие в организации этих фейковых выборов, все массово отказываются. Поэтому они также завозят агитаторов. Недавно они привезли какой-то там "Общественный контроль" на территорию временно оккупированного юга", — сообщил Иван Федоров.

"Общественный контроль" будет обеспечивать наблюдателей за псевдовыборами. Также заработала российская избирательная комиссия — вроде бы в части организации избирательного процесса.

"Также мы видим, что они массово проводят работу со всеми студентами, в части, на сегодняшний день, обязательного сбора подписей, а затем будет обязательно вроде бы голосование", — рассказал мэр Мелитополя.

Напомним, выборы президента в России пройдут 17 марта 2024 года. Их также проведут на временно оккупированных территориях Украины.