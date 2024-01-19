Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Мелітополь завезли Громадський контроль для проведення майбутніх виборів, — мер міста arrow

У Мелітополь завезли Громадський контроль для проведення майбутніх виборів, — мер міста

19 січня 2024 06:01
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Мелітополь завезли Громадський контроль для проведення майбутніх виборів, — мер міста
Тимчасово окупований Мелітополь. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У Мелітополі триває активна підготовка до псевдовиборів президента Росії. Нещодавно в місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією. 

Про це Новини.LIVE повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

Читайте також:

Підготовка до виборів президента РФ у Мелітополі

У Мелітополі триває агітація та підготовка до виборів президента РФ. Зараз росіяни створювати штаби для підготовки. 

"Звичайно з місцевих, ми бачимо, що тенденція відʼємна — ніхто не хоче приймати участь в організації цих фейкових виборів, всі масово відмовляються. Тож вони також завозять агітаторів. Нещодавно вони привезли якийсь там "Громадський контроль" на територію тимчасово окупованого півдня", — повідомив Іван Федоров. 

"Громадський контроль" буде забезпечувати спостерігачів за псевдовиборами. Також запрацювала російська виборча комісія — начебто в частині організації виборчого процесу.

"Також ми бачимо, що вони масово проводять роботу з усіма студентами в частині, на сьогодні, обовʼязкового збору підписів, а потім буде обовʼязково начебто голосування", — розповів мер Мелітополя. 

Нагадаємо, вибори президента у Росії пройдуть 17 березня 2024 року. Їх також проведуть на тимчасово окупованих територіях України. 

вибори
росіяни
окупанти
Іван Федоров
Мелітополь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі