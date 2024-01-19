У Мелітополь завезли Громадський контроль для проведення майбутніх виборів, — мер міста

Тимчасово окупований Мелітополь. Фото: росЗМІ

У Мелітополі триває активна підготовка до псевдовиборів президента Росії. Нещодавно в місто привезли так званий "Громадський контроль", який займатиметься організацією.

Про це Новини.LIVE повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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У Мелітополі триває агітація та підготовка до виборів президента РФ. Зараз росіяни створювати штаби для підготовки.

"Звичайно з місцевих, ми бачимо, що тенденція відʼємна — ніхто не хоче приймати участь в організації цих фейкових виборів, всі масово відмовляються. Тож вони також завозять агітаторів. Нещодавно вони привезли якийсь там "Громадський контроль" на територію тимчасово окупованого півдня", — повідомив Іван Федоров.

"Громадський контроль" буде забезпечувати спостерігачів за псевдовиборами. Також запрацювала російська виборча комісія — начебто в частині організації виборчого процесу.

"Також ми бачимо, що вони масово проводять роботу з усіма студентами в частині, на сьогодні, обовʼязкового збору підписів, а потім буде обовʼязково начебто голосування", — розповів мер Мелітополя.

Нагадаємо, вибори президента у Росії пройдуть 17 березня 2024 року. Їх також проведуть на тимчасово окупованих територіях України.