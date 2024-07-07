Авиабазу в Мелитополе обстреляли 7 июля, есть прилеты

Авиабаза в Мелитополе. Иллюстративное фото: wikimapia.org

В воскресенье, 7 июля, на авиабазе в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Было три точных "прилета".

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

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По данным СМИ, сначала на аэродроме раздались взрывы, а затем начался пожар.

Сообщается о трех точных попаданиях, также пожар возник в трех локациях.

"Наибольший район задымления ближе к Каховскому шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", — говорится в сообщении.

Дым от взрывов на авиабазе в Мелитополе виден за несколько километров. Фото: Telegram-каналы

Впоследствии раздался еще один взрыв, после которого началась детонация.

"Не исключено, что детонирует склад боеприпасов врага", — сообщают медиа.

Горожане наблюдают дым после удара по авиабазе в Мелитополе. Фото: Telegram-каналы

Известно, что на аэродроме базируются Су-25, Ка-52, Ми-8, а также дивизион С-300.

Информацию о взрывах также подтвердил коллаборант Владимир Рогов.

Также мы писали, что вблизи Алушты во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 июля произошел сильный взрыв на газовой магистрали. В результате инцидента вспыхнул масштабный пожар, а часть жителей осталась без газа.

А в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края России в ночь на пятницу, 5 июля, произошла атака ударных беспилотников. В результате обстрела якобы пострадали шесть человек и разрушен дом.