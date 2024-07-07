Авиабазу в Мелитополе обстреляли 7 июля, есть прилеты

В Мелитополе раздались взрывы на аэродроме, есть попадания — фото
В воскресенье, 7 июля, на авиабазе в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Было три точных "прилета".
Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".
"Прилет" по авиабазе в Мелитополе
По данным СМИ, сначала на аэродроме раздались взрывы, а затем начался пожар.
Сообщается о трех точных попаданиях, также пожар возник в трех локациях.
"Наибольший район задымления ближе к Каховскому шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", — говорится в сообщении.
Впоследствии раздался еще один взрыв, после которого началась детонация.
"Не исключено, что детонирует склад боеприпасов врага", — сообщают медиа.
Известно, что на аэродроме базируются Су-25, Ка-52, Ми-8, а также дивизион С-300.
Информацию о взрывах также подтвердил коллаборант Владимир Рогов.
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