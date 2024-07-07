Авіабазу у Мелітополі обстріляли 7 липня, є прильоти

Авіабаза в Мелітополі. Ілюстративне фото: wikimapia.org

У неділю, 7 липня, на авіабазі в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Було три точних "прильоти".

Про це повідомляє видання "РИА Мелитополь".

Читайте також:

"Приліт" по авіабазі у Мелітополі

За даними ЗМІ, спочатку на летовищі пролунали вибухи, а потім зайнялася пожежа.

Повідомляється про три точних влучання, також триває пожежа у трьох локаціях.

"Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути, як містом несуться карети швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Дим від вибухів на авіабазі у Мелітополі видно за кілометри. Фото: Telegram-канали

Згодом пролунав ще один вибух, після якого почалась детонація.

"Не виключено, що детонує склад боєприпасів ворога", — повідомляють медіа.

Містяни спостерігають дим після удару по авіабазі у Мелітополі. Фото: Telegram-канали

Відомо, що на аеродромі базуються Су-25, Ка-52, Мі-8, а також дивізіон С-300.

Інформацію про вибухи також підтвердив колаборант Володимир Рогов.

Також ми писали, що поблизу Алушти в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 7 липня стався сильний вибух на газовій магістралі. Внаслідок інциденту розгорілась масштабна пожежа, а частина мешканців лишилась без газу.

А у місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 5 липня, сталася атака ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу нібито постраждали шість людей та зруйнований будинок.