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У Мелітополі пролунали вибухи на аеродромі, є влучання — фото

7 липня 2024 17:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Авіабазу у Мелітополі обстріляли 7 липня, є прильоти
Авіабаза в Мелітополі. Ілюстративне фото: wikimapia.org
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У неділю, 7 липня, на авіабазі в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Було три точних "прильоти".

Про це повідомляє видання "РИА Мелитополь".

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За даними ЗМІ, спочатку на летовищі пролунали вибухи, а потім зайнялася пожежа. 

Повідомляється про три точних влучання, також триває пожежа у трьох локаціях.

"Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути, як містом несуться карети швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

Мелітополь
Дим від вибухів на авіабазі у Мелітополі видно за кілометри. Фото: Telegram-канали

Згодом пролунав ще один вибух, після якого почалась детонація.

"Не виключено, що детонує склад боєприпасів ворога", — повідомляють медіа.

Мелітополь
Містяни спостерігають дим після удару по авіабазі у Мелітополі. Фото: Telegram-канали

Відомо, що на аеродромі базуються Су-25, Ка-52, Мі-8, а також дивізіон С-300.

Інформацію про вибухи також підтвердив колаборант Володимир Рогов. 

Також ми писали, що поблизу Алушти в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 7 липня стався сильний вибух на газовій магістралі. Внаслідок інциденту розгорілась масштабна пожежа, а частина мешканців лишилась без газу.

А у місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 5 липня, сталася атака ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу нібито постраждали шість людей та зруйнований будинок.

літак вибух Запорізька область Мелітополь окупація літаки війна в Україні

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