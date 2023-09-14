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В сети показали, как выглядит корабль "Минск" после ракетного удара

14 сентября 2023 22:14
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В сети показали, как выглядит корабль "Минск" после ракетного удара
Последствия удара по российскому десантному кораблю "Минск". Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь на 13 сентября в результате ракетного удара во временно оккупированном Севастополе был поврежден вражеский десантный корабль "Минск" и подлодка. Судно "Минск" получило значительные повреждения.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в соцсетях.

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На опубликованных кадрах видно, что судно армии РФ "Минск" РФ получило значительные повреждения. Часть судна обгорела. К тому же, на видео россияне продолжают поливать корабль водой.

Напомним, эксперты оценили стоимость поврежденного судна "Минск".

Также мы писали, что известно о первой российской субмарине "Ростов-на-Дону", уничтоженной ВСУ.

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