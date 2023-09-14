У мережі показали, як виглядає корабель "Мінськ" після ракетного удару

Наслідки удару по російському десантному кораблю "Мінськ". Фото: скриншот з відео

У ніч на 13 вересня внаслідок ракетного удару у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено ворожий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен. Судно "Мінськ" зазнало значних пошкоджень.

Про це свідчать кадри опубліковані у соцмережах.

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На опублікованих кадрах видно, що судно армії РФ "Мінськ" РФ зазнало значних пошкоджень. Частина судна обгоріла. До того ж на відео росіяни продовжують поливати корабель водою.

Нагадаємо, експерти оцінили вартість пошкодженого судна "Мінськ".

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