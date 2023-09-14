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У мережі показали, як виглядає корабель "Мінськ" після ракетного удару

14 вересня 2023 22:14
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Валерія Пержун
редактор
У мережі показали, як виглядає корабель "Мінськ" після ракетного удару
Наслідки удару по російському десантному кораблю "Мінськ". Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У ніч на 13 вересня внаслідок ракетного удару у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено ворожий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен. Судно "Мінськ" зазнало значних пошкоджень.

Про це свідчать кадри опубліковані у соцмережах. 

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На опублікованих кадрах видно, що судно армії РФ "Мінськ" РФ зазнало значних пошкоджень. Частина судна обгоріла. До того ж на відео росіяни продовжують поливати корабель водою. 

Нагадаємо, експерти оцінили вартість пошкодженого судна "Мінськ".

Також ми писали, що відомо про першу російську субмарину "Ростов-на-Дону", знищену ЗСУ.

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