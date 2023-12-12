В сети разоблачили очередного мошенника, незаконно собиравшего деньги на ВСУ

Украинские гривны на военной форме. Иллюстративное фото: Минфин

В соцсетях разоблачили очередного афериста, который якобы собирал средства для ВСУ. Он использовал не настоящие свои фото, а известных военных, а для сбора средств на автомобиль взял чужие снимки.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Аферист незаконно собирал средства на автомобили для ВСУ в сети

Мошенник заменив свои снимки и имя на фото и данные известных военных, пытался обманывать людей. Он якобы собирал средства на машины для военных на фронте.

"Друзья, осталось 17.130 грн. Ребят просто бросили насмерть никто по ним не приедет командование отказалось от них. У них 2 неделя отпуска, подумайте и поставьте их на свое место если вы работали на свой законный отдых, а они сидят в окопах когда -7 на дворе, а ночью еще больше и за это им ни копейки не платят еда кончается все кончается, люди не будьте равнодушными, вы сами все понимаете какая ситуация в стране никому сейчас не легко. 10-20 грн это тоже помощь", — написал мошенник в соцсети.

После разоблачения одним из военных мошенник начал угрожать ему. Он написал ему, чтобы он "сидел и не высовывался, а то приедем".

Отмечается, что киберполиция и работники банка в таких случаях бессильны, соответственно злоумышленнику ничего не угрожает. По их словам, необходимо заявление о финансовых убытках.

Сообщение мошенника в соцсети. Фото: Новини.LIVE

Сообщения мошенника. Фото: Новини.LIVE

Сообщения мошенника. Фото: Новини.LIVE

Сообщения мошенника. Фото: Новини.LIVE

Сообщения мошенника. Фото: Новини.LIVE

Сообщения мошенника. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одессе преступную группировку, которая выдавала себя за правоохранителей. Банда рэкетиров брала "дань" с потенциальных призывников за отсрочку от службы.

Добавим, в Одесской области сообщили о подозрении трем подрядчикам, строившим укрытие в школе Белгород-Днестровского района. Известно, что мужчины присвоили на работах 700 тысяч гривен, обошедших смету.