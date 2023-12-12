У мережі викрили чергового шахрая, який незаконно збирав гроші на ЗСУ

Українські гривні на військовій формі. Ілюстративне фото: Мінфін

У соцмережах викрили чергового афериста, який нібито збирав кошти для ЗСУ. Він використовував не справжні свої фото, а відомих військових, а для збору коштів на автівку запозичені знімки.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Шахрай замінивши свої знімки та ім'я на фото і дані відомих військових, намагався обдурювати людей. Він нібито збирав кошти на автівки для військових на фронті.

"Друзі, залишилось 17.130 грн. Хлопців просто кинули на смерть ніхто по них не приїде командування відмовилось від них. У них 2 тиждень відпусти, подумайте і поставте їх на своє місце якщо ви працювали на свій законний відпочинок, а вони сидять в окопах коли -7 на дворі, а у ночі іще більше і за це їм ні копійки не платять їжа закінчується все закінчується, люди не будьте байдужими, ви самі все розумієте яка ситуація в країні нікому зараз не легко. 10-20 грн це також допомога", — написав шахрай у соцмережі.

Після викриття одним з військових шахрай почав погрожувати йому. Він написав йому, що він "сидів і не висовувався, а то приїдемо".

Зазначається, що кіберполіція та працівники банку в таких випадках безсилі, відповідно зловмиснику нічого не загрожує. За їх словами, необхідна заява про фінансові збитки.

Допис шахрая у соцмережі. Фото: Новини.LIVE

Повідомлення шахрая. Фото: Новини.LIVE

Повідомлення шахрая. Фото: Новини.LIVE

Повідомлення шахрая. Фото: Новини.LIVE

Повідомлення шахрая. Фото: Новини.LIVE

Повідомлення шахрая. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одесі злочинне угрупування, яке видавало себе за правоохоронців. Банда рекетирів брала "данину" з потенційних призовників за відстрочку від служби.

Додамо, в Одеській області повідомили про підозру трьом підрядникам, які будували укриття у школі Білгород-Дністровського району. Відомо, що чоловіки привласнили на роботах 700 тисяч гривень, які обійшли кошториси.