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Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

14 июня 2024 07:58
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Воронежскую нефтебазу атаковали беспилотники - есть разрушение
Последствия попадания беспилотника. Фото: соцсети
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В ночь на 14 июня беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате атаки были повреждены резервуары с топливом.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

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По данным властей, БпЛА попытались атаковать нефтебазу со сверхмалой высоты.

"По предварительной информации, несколько БПЛА немного повредили резервуары с топливом. Возгорание не допущено. Пострадавших нет", — сказал Гусев

В минобороны России также сообщили об атаке, отметив, что для атаки были использованы беспилотники самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей", а также один над Крымом", — говорится в сообщении.

Атака БПЛА Воронеж
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Вести Воронеж"

Напомним, что в российской Ростовской области в ночь на пятницу, 14 июня, СМИ также сообщали об атаке на аэродром "Морозовск" , в результате чего загорелся пожар. Там находятся российские самолеты Су-34, Су-24 и Су-24.

Также в ночь на 14 июня в российской столице Москве произошел пожар на территории бывшего опытно-конструкторского бюро "Сухого" . Огонь распространился на 800 квадратов.

 

нефть
обстрелы
война в Украине
беспилотники
Россия
атака
війна

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