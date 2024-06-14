Воронезьку нафтобазу атакували безпілотники — є руйнування

Наслідки влучання безпілотника. Фото: соцмережі

В ніч на 14 червня безпілотники атакували нафтобазу у Воронезькій області. У результаті атаки було пошкоджено резервуари з паливом.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram.

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За даними влади, БпЛА спробували атакувати нафтобазу з надмалої висоти.

"За попередньою інформацією, кілька БПЛА трохи пошкодили резервуари з паливом. Займання не допущено. Постраждалих немає", — сказав Гусєв.

У міноборони Росії також повідомили про атаку, зазначивши, що для атаки було використано безпілотники літакового типу.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено два БПЛА над територією Бєлгородської, два БПЛА над територією Волгоградської, шість БПЛА над територією Воронезької, шість БПЛА над територією Курської, сімдесят БПЛА над територією Ростовської областей, а також один над Кримом", — йдеться у повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Вести Воронеж"

Нагадаємо, що у російській Ростовській області у ніч проти п'ятниці, 14 червня, ЗМІ також повідомляли про атаку на аеродром "Морозовськ", внаслідок чого зайнялась пожежа. Там розміщені російські літаки Су-34, Су-24 та Су-24.

Також в ніч проти 14 червня у російській столиці Москві сталася пожежа на території колишнього дослідно-конструкторського бюро "Сухого". Вогонь поширився на 800 квадратів.